Aguero vede Henry, Guardiola: «Fiuto del gol incredibile» – VIDEO (Di venerdì 10 gennaio 2020) Aguero sta per superare Henry come straniero con più reti in Premier, ma Guardiola non è stupito: «Gli è riconosciuto il suo valore» Sergio Aguero ha segnato soltanto una rete in meno di Therry Henry in Premier League, e tra poco potrebbe superarlo come miglior marcatore straniero nella storia della competizione. Il francese è a quota 175 e l’argentino ha addirittura una media gol migliore: 0,69 reti a partita contro 0,67. Il suo allenatore al Manchester City, Guardiola, non ha dubbi sul valore dell’attaccante: «Ha un grande Fiuto del gol in area, può segnare in ogni modo da ogni posizione». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

