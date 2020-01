Aereo ucraino caduto a Teheran, gli Usa parteciperanno all’indagine (Di venerdì 10 gennaio 2020) Gli Stati Uniti colgono l’appello del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e, alla luce dell’ultime novità che sembrano allontanare sempre di più l’ipotesi di un problema al motore, hanno deciso di partecipare all’indagine sull’Aereo ucraino caduto a Teheran in cui sono morte 176 persone. Il National Transportation Safety Board ha fatto sapere infatti che prenderà parte all’indagine sul Boeing dell’Ukrainian Airlines. Un video, diffuso dal New York Times, confermerebbe l’ipotesi del missile. The US National Transportation Safety Board will participate in the investigation into the Ukrainian Airlines flight that crashed in Iran, the agency says https://t.co/2oagCaintv pic.twitter.com/M2bSjvqznJ— CNN Breaking News (@cnnbrk) January 10, 2020 Anche i governi di diversi Stati hanno cominciato a schierarsi a sostegno ... Leggi la notizia su open.online

