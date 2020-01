Aereo ucraino “abbattuto da missile Teheran”. Aviazione iraniana, scatole nere danneggiate nello schianto (Di venerdì 10 gennaio 2020) All'indomani della tragedia del volo ucraino, schiantatosi a terra poco dopo il decollo dall'aeroporto di Teheran, si rafforza la tesi che il Boeing, che aveva a bordo 176 persone, sia stata abbattuto per errore da uno o piu' missili antiaerei iraniani. Fonti di intelligence Usa e del Pentagono lo ritengono "altamente probabile": un satellite ha rilevato segnali a infrarossi del lancio di due missili, probabilmente SA-15, di fabbricazione russa, seguiti dal segnale di un'esplosione. Gli inquirenti ucraini hanno chiesto alle autorita' iraniane la possibilita' di recarsi sulla scena del disastro per cercare, tra i frammenti, "i resti di un missile del sistema antiAereo russo Tor". Una qualche spiegazione potrebbe arrivare dalle scatole nere che, tuttavia, sono state danneggiate nello schianto, come ha riferito Ali Abedzadeh, alla guida dell'Organizzazione dell'Aviazione civile iraniana. ... Leggi la notizia su ilfogliettone

