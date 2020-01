“Addormentava i ragazzini con sonniferi e poi abusava di loro” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Don Pascal Manca, il parroco di Nuraminis situata nel sud della Sardegna, che era indagato per abusi sessuali ai danni dei minori che aveva in custodia, sono stati ritrovati materiali pedo pornografici in suo possesso. Organizzava riunioni nella sua parrocchia, li stordiva con dei sonniferi La vicenda che vede protagonista un parroco dall’apparenza cristallina , ma che dietro il suo amore per i bambini e ragazzi che frequentavano la sua parrocchia si nascondeva un terrificante segreto, l’essere un pedofilo che non si è mai fatto il minimo scrupolo a ricorrere addirittura a drogare i ragazzini per abusarne a suo piacimento, ma cosa è successo una volta che tutto è venuto a galla? (Continua…) Accertato che Don Pascal, mischiava pesanti sedativi che metteva nelle bibite che offriva ai ragazzi che convocava nella sua casa parrocchiale per le sue segrete e misteriosi ... Leggi la notizia su howtodofor

