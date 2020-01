Accademia Santa Sofia, l’Orchestra da Camera presenta la Stagione Concertistica 2020 (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Lunedì 13 gennaio 2020 alle ore 16.00 presso l’Archivio di Stato a Benevento, in via De Vita 3, si terrà la conferenza stampa di presentazione della Stagione Concertistica 2020 – 2022 dell’Orchestra da Camera Accademia di Santa Sofia, una delle migliori formazioni musicali del Sud Italia, che unisce altissime professionalità consolidate e brillanti talenti emergenti, e una delle poche realtà sul territorio nazionale a mantenere un impegno costante tra la ricerca di sempre nuovi repertori e la relativa sensibilizzazione di un sempre più vasto pubblico. Al via dunque la nuova Stagione della rassegna di concerti, organizzata dall’“Accademia di Santa Sofia” di Benevento, sotto la direzione artistica di Filippo Zigante, che durante l’incontro svelerà il nuovo ricco calendario e una considerevole novità. La programmazione di quest’anno, infatti, ... Leggi la notizia su anteprima24

