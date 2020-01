«A rischio 200 gallerie autostradali»: l’indagine shock (agli atti anche un dossier del Ministero) (Di venerdì 10 gennaio 2020) 105 sulla rete in concessione ad Autostrade, 90 ad altre società. Dall’indagine sul crollo della galleria Bertè, sull’A26, emerge un dato eclatante: «In Italia ci sono 200 gallerie a rischio crollo». Non è tutto. L’esistenza di decine di gallerie non a norma era un fatto risaputo: il consiglio superiore dei lavori pubblici del Mit aveva informato delle 105 gallerie a rischio gestite da Aspi. Ne erano a conoscenza la direzione generale del Ministero delle Infrastrutture, Autostrade, il dipartimento dei vigili del fuoco e i provveditorati alle Opere pubbliche. Un estratto dall’articolo pubblicato da Repubblica che ha visionato il dossier A riportarlo questa mattina, 10 gennaio, sono i quotidiani La Stampa e Repubblica che hanno potuto visionare il dossier, ora finito agli atti dell’inchiesta sul crollo della galleria Bertè che figura appunto tra ... Leggi la notizia su open.online

