60mila uomini pronti all’azione: Trump preme sull’Iran (Di venerdì 10 gennaio 2020) Con l’Iran potrebbe non essere finita qui. Donald Trump lo sa, ma lo sanno soprattutto i vertici militari americani che, proprio per evitare di farsi trovare impreparati di fronte a eventuali attacchi, stanno attuando un vero e proprio piano di assedio contro Teheran. Pressione militare, psicologica e soprattutto economica, che passa inevitabilmente traverso l’enorme dispiegamento di forze attuato dagli Stati Uniti in Europa e Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno circa 80mila in grado di combattere nello scacchiere mediorientale. Gli analisti americani parlano di numeri leggermente inferiori: 56mila uomini. Un esercito dislocato tra Siria, Iraq, monarchie del Golfo e Afghanistan. Tutti coinvolti in diversi conflitti e con differenti obiettivi nel lungo termine. Ma in caso di attacco sono tutte armi utilizzabili dal Pentagono per colpire l’Iran. Le basi americane sono ... Leggi la notizia su it.insideover

