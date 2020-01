500 euro per uccidere marito italiano: 3 arresti in Romania (Di venerdì 10 gennaio 2020) Roma – Tre soggetti sono stati arrestati in Romania perche’ accusati dell’omicidio di un romano di 63 anni avvenuto in una cittadina nei pressi di Bucarest, il 30 dicembre scorso. L’uomo e’ stato massacrato a calci, pugni e preso a bastonate in testa da due ragazzi di 22 anni, ‘ingaggiati’ da una ragazza romena di 32 anni, moglie della vittima, a un ‘prezzo’ di 500 euro. Il fascicolo di indagine aperto a piazzale Clodio e’ coordinato dal procuratore aggiunto Francesco Caporale e dal sostituto procuratore Eugenio Albamonte. I tre protagonisti della vicenda sono stati accusati di omicidio volontario in concorso aggravato. Secondo quanto si apprende, il 31 dicembre scorso una donna di 32 anni ha raccontato alla polizia di aver trovato suo marito, un italiano di 63 anni, morto in casa nella cittadina di Buciumeni, a nord di ... Leggi la notizia su romadailynews

LauraGaravini : 500 milioni di euro in risparmio idrico, dissesto idrogeologico, tutela territori. Fatti concreti contro il cambiam… - Sport_Mediaset : #Napoli: #Koulibaly dona 500 euro al mendicante per Natale. Ma è solo l'ultimo dei tanti gesti di beneficenza del d… - TeresaBellanova : Nel 2020 500 milioni di euro per 52 progetti di risparmio idrico, tutela del territorio e lotta al dissesto idrogeo… -