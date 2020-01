500 euro per uccidere Mario Monaco, arrestata la moglie (Di venerdì 10 gennaio 2020) La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta sull’omicidio di Mario Monaco, ucciso in Romania il 30 dicembre scorso. In carcere la moglie e due ragazzi, uno dei due è l’amante della donna. Sembra ormai più chiara la vicenda che ha visto drammaticamente coinvolto un 63 enne romano. L’uomo è stato ucciso in Romania il 30 … L'articolo 500 euro per uccidere Mario Monaco, arrestata la moglie proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

LauraGaravini : 500 milioni di euro in risparmio idrico, dissesto idrogeologico, tutela territori. Fatti concreti contro il cambiam… - TeresaBellanova : Nel 2020 500 milioni di euro per 52 progetti di risparmio idrico, tutela del territorio e lotta al dissesto idrogeo… - Sport_Mediaset : #Napoli: #Koulibaly dona 500 euro al mendicante per Natale. Ma è solo l'ultimo dei tanti gesti di beneficenza del d… -