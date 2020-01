20 anni fa, in Italia, il primo episodio dei Pokémon. Vi ricordate come tutto è iniziato? (Di venerdì 10 gennaio 2020) L’inizio di una grande avventura. O di un grande franchise. Il 10 gennaio del 2000 Italia 1 ha trasmesso la prima puntata dell’anime Pokémon. È stato questo il momento in cui, almeno in Italia, i Pokémon hanno smesso di essere un videogioco solo per gli appassionati di Game Boy e sono diventati la principale ossessione dei bambini nati negli anni ’90. Fonte: YouTube La prima sigla di Pokémon “Pokemania” la chiamavano i giornali. E infetti era difficile trovare un altro modo per definirla. Dall’anime i bambni sono passati a Pokemon Versione Rossa e Pokemon Versione Blu, due titoli che nel corso degli anni sono arrivati a vendere 31,38 milioni di cartucce. E poi ancora l’album delle figurine, le carte collezionabili, le merendine, le magliette, i ciondoli. Qualsiasi cosa fosse in grado di ospitare un logo. Fonte: YouTube La ... Leggi la notizia su open.online

