Ylenia, Cristel Carrisi e la confessione spiazzante: ‘Ecco dove si trova mia sorella, l’ho vista…’ (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il ricordo di Ylenia Carrisi a 55 Passi Nel Sole Da quando Cristel Carrisi è madre di Kai e Cassia, sa perfettamente cosa si prova se una figlia sparisse nel nulla. È questo il sentimento che da 26 anni prova Romina Power e Al Bano Carrisi a causa della scomparsa della figlia Ylenia. Qualche giorno fa su Canale 5 è andata in onda la replica di 55 Passi Nel Sole, lo show celebrativo per la carriera del Maestro salentino. In quell’occasione è stata ricordata la primogenita e non sono mancate lacrime e commozione. In tutto questo tempo la moglie di Davor Luksic non ha mai fatto delle dichiarazioni pubbliche sulla consanguinea, ma ha sofferto sempre in privato. Solo una volta la ragazza ha detto qualcosa di molto forte su Ylenia. Cristel Carrisi parla della sorella maggiore In un’intervista realizzata tempo fa, Cristel Carrisi ha rivelato che il dolore che provava per la ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Ylenia, Cristel Carrisi e la confessione spiazzante: ‘Ecco dove si trova mia sorella, l’ho vista…’ - -