Xiaomi non rilascia Android 10 per Mi A3 e scatta la petizione (Di giovedì 9 gennaio 2020) I possessori di Xiaomi Mi A3 sono stufi della lunga attesa per Android 10, che avrebbe dovuto essere rilasciato da mesi, e lanciano una petizione online. L'articolo Xiaomi non rilascia Android 10 per Mi A3 e scatta la petizione proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

BazookaItalia : Xiaomi Mi A3 4G Smartphone 4GB RAM 128GB OCCASIONE DA NON PERDERE! Sconto 26% Risparmi 62,32 - PalaDanyela83 : @shinebrightdie Xiaomi è bellissimo e anche Honor ti consiglio, per me è uno dei migliori come bran, che sarebbe la… - infoitscienza : Due dettagli non da poco per Xiaomi Mi Band 5: si parla di display e NFC -