Words are stones, quanto pesano le parole (di odio)? (Di giovedì 9 gennaio 2020) «Sono troppi», «È un’invasione», «Devono sparire», «Non possiamo tenerli tutti», «Gli italiani dormono in auto, gli immigrati in alloggi pubblici». Avete mai sentito, almeno una volta, una di queste frasi? Sicuramente sì. E ancora, almeno una volta, qualcuno si è mai rivolto a voi usando parole simili? parole di odio. Hate speech, che in italiano viene spesso tradotto «incitamento all’odio». È questo il cuore della campagna di comunicazione Words are stones (Le parole sono pietre), rivolta ai giovani e lanciata l’8 gennaio gennaio dall’Associazione di promozione sociale, Lunaria, in collaborazione con Antigone (Grecia), SOS Racisme (Spagna), Grenzelos (Austria), Aidice (Francia) e Kisa (Cipro). Cinque video da un minuto ciascuno raccontano come nella vita quotidiana ci si possa trovare davanti a scene di ordinaria violenza verbale. Al bar, a casa durante ... Leggi la notizia su vanityfair

