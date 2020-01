Volley, Preolimpico Europeo 2020. Francia-Slovenia e Germania-Bulgaria: quanta incertezza in semifinale con tre italiani in panchina (Di giovedì 9 gennaio 2020) Due semifinali, nessuna certezza al torneo Europeo di qualificazione olimpica di Berlino. Impossibile fare pronostici sulle due sfide che infiammeranno domani il Palasport di Berlino. L’unica certezza è che, ancora una volta, l’Italian Style in panchina funziona benissimo perchè tre dei tecnici semifinalisti sono italiani, Silvano Prandi (Bulgaria), Andrea Giani (Germania) e Alberto Giuliani (Slovenia) e il solo Laurent Tillie a fare da eccezione alla guida della Francia. All’appello manca l’attesa Serbia, che per la seconda Olimpiade consecutiva non ci sarà: assenza pesante perchè la squadra di Slobodan Kovac è campione d’Europa in carica e puntava forte su questo appuntamento, facendo leva sulla squadra sicuramente più forte del lotto. Invece a giocarsi Tokyo sono le altre quattro favorite della vigilia e le semifinali odierne promettono emozioni più che ... Leggi la notizia su oasport

zazoomblog : Volley femminile Preolimpico europeo 2020: calendario 9 gennaio. Programma orari e tv - #Volley #femminile… - zazoomnews : Volley la Francia vola in semifinale al preolimpico: Serbia fuori da Tokyo 2020! L’Olanda chiude con un successo -… - zazoomnews : Bulgaria-Germania volley Semifinale Preolimpico 2020 in DIRETTA: vincere per non dare addio a Tokyo - #Bulgaria-Ge… -