Volley, Francia immortale al preolimpico: rimonta la Slovenia dallo 0-2 e vola in finale. Domani la sfida per Tokyo 2020 (Di giovedì 9 gennaio 2020) Alla Max-Schmeling-Halle di Berlino è successo davvero di tutto: pathos, adrenalina, capovolgimenti di fronte, imprevisti, ribaltoni fuori dall’ordinario. Il preolimpico europeo di Volley maschile non smette di regalare emozioni e la prima semifinale andata in scena nella capitale tedesca è stata un condensato di emozioni degna di un film candidato all’Oscar. La Francia ha sconfitto la Slovenia per 3-2 (13-25; 22-25; 25-14; 25-21; 15-9), riuscendo in una clamorosa rimonta dopo essere stata sotto per 0-2 e 3-7: i balcanici sembravano ormai in controllo della partita ma proprio sul più bello sono crollati, travolti dal rabbioso recupero dei Galletti che hanno così staccato il biglietto per l’atto conclusivo. Domani i ragazzi di Laurent Tillie affronteranno la vincente di Bulgaria-Germania nel match che metterà in palio l’ultimo posto per le Olimpiadi di Tokyo 2020 ... Leggi la notizia su oasport

