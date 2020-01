Volley femminile, il Kenya si qualifica alle Olimpiadi 2020. Moim e compagne trionfano in Africa (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il Kenya di Volley femminile si è qualificato alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le Stelle Harambee hanno vinto il preolimpico africano che si è concluso oggi a Yaoundè (Camerun): quattro vittorie consecutive per le ragazze di coach Paul Bitok che torneranno così ai Giochi dopo un’assenza di ben sedici anni (ultima apparizione ad Atene 2004). Il torneo del Continente Nero era già stato abbondantemente indirizzato quando il Kenya aveva sconfitto il Camerun al tie-break, lo scontro diretto tra le due Nazionali di riferimento di quest’area geografica era sostanzialmente risolutore vista la scarsità delle altre formazioni partecipanti e così è stato: Egitto, Botswana, Nigeria erano davvero poca cosa. L’ufficialità del pass è arrivata oggi, al termine della netta affermazione del Kenya contro la modestissima Nigeria: un rapido 3-0 (25-15; 25-21; 25-12) propiziato dalle stelle ... Leggi la notizia su oasport

