Vieni da me, Sveva Sagramola rivela alla Balivo: “E’ stato faticoso…” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Sveva Sagramola parla della sua adolescenza complessa da Caterina Balivo a Vieni da me Ospite della Cassettiera di oggi di Vieni da me è stata la conduttrice Sveva Sagramola, in onda ogni pomeriggio su Rai 3 con Geo, uno dei grandi successi della rete da più di vent’anni. Sveva, che oggi ha aperto il suo cuore a Caterina Balivo, ha parlato del suo passato di ragazza, dicendo… “Ho vissuto un’adolescenza complessa. Ero molto sensibile, è stato molto faticoso trovarmi…” Sveva Sagramola a Vieni da me ha confessato, inoltre, di essere dovuta crescere in fretta, aggiungendo: “Sono stata molto responsabilizzata, leggevo molto…”. Insomma, oggi abbiamo potuto conoscere, grazie all’intervista da Caterina Balivo, un lato inedito del volto gentile di Geo. La Sagramola, infatti, è molto riservata, timida e non rilascia mai interviste. ... Leggi la notizia su lanostratv

