Vieni da me: succede in diretta, alle spalle di Federico. E Caterina Balivo si infuria: “Non adesso” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Seconda edizione del programma contenitore ispirato al ”The Ellen Degeneres Show”, ricco di interviste, repertorio, approfondimenti, clip, storie sia di personaggi famosi che di gente comune e giochi con gli spettatori a casa. Caterina Balivo è tornata in televisione con la nuova edizione della sua trasmissione, un mix tra risate, gossip, storie e lacrime. Durante ogni puntata Caterina Balivo intervista personaggi famosi e persone comuni, che si raccontano o che danno prova delle loro abilità. Il tutto culmina in un giudizio da parte del pubblico o in una sorpresa. Anche le persone a casa sono parte integrante del programma perché possono partecipare ad un gioco telefonico, intitolato A casa di?, o intervenire tramite i social.



Ospite fisso della trasmissione condotta da Caterina Balivo è Lorenzo Farina, esperto di web e creatore della ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

PadiDidIt : RT @AptValdiSole: #Sciare nella 1a skiarea #PlasticFree al mondo: succede solo in #ValdiSole! Da inizio inverno, la @SkiPejo è infatti la p… - ColorSTREAMedia : RT @AptValdiSole: #Sciare nella 1a skiarea #PlasticFree al mondo: succede solo in #ValdiSole! Da inizio inverno, la @SkiPejo è infatti la p… - RichSimmondsZA : RT @AptValdiSole: #Sciare nella 1a skiarea #PlasticFree al mondo: succede solo in #ValdiSole! Da inizio inverno, la @SkiPejo è infatti la p… -