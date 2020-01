VIDEO NBA, Dallas Mavericks-Denver Nuggets 106-107: highlights e sintesi. Canestro decisivo di Nikola Jokic (Di giovedì 9 gennaio 2020) Un Canestro ad otto secondi dalla fine di Nikola Jokic ha regalato la vittoria ai Denver Nuggets contro i Dallas Mavericks per 107-106. Il centro serbo è grande protagonista con 33 punti, 7 assist e 6 rimbalzi. Ai Mavs non basta la solita super prestazione di Luka Doncic. Lo sloveno sfiora la tripla doppia e chiude alla fine con 27 punti, 10 assist e 9 rimbalzi. VIDEO highlights Dallas-Denver 106-107 embedit snippet=”sky-single-VIDEO” CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET andrea.ziglio@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Credit Ciamillo Leggi la notizia su oasport

