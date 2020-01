Viaggio al Centro della Terra 3D film stasera in tv 9 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming (Di giovedì 9 gennaio 2020) Viaggio al Centro della Terra 3D è il film stasera in tv giovedì 9 gennaio 2020 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TVViaggio al Centro della Terra 3D film stasera in tv: cast e schedaGENERE: Avventura, FantascienzaANNO: 2008REGIA: Eric Brevigcast: Brendan Fraser, Josh Hutcherson, Anita Briem, Giancarlo Caltabiano, Garth GilkerDURATA: 92 MinutiViaggio al Centro della Terra 3D film stasera in tv: tramaDurante una spedizione scientifica in Islanda, Trevor Anderson, suo nipote Sean e la loro affascinante guida Hannah rimangono intrappolati in una caverna. Paradossalmente l’unica via d’uscita sembra condurli sempre più in profondità, verso il Centro della Terra. Lungo il tragitto il trio si troverà di fronte a un mondo mai ... Leggi la notizia su cubemagazine

