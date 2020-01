Viaggio a Malmo, la città che odia Ibra: “Ci ha traditi, e noi gli devastiamo la statua” (Di giovedì 9 gennaio 2020) “Siamo incazzati perché Ibra crede di poter fare qualsiasi cosa ed essere amato lo stesso, ma non ha capito come funziona un vero tifoso”. Per cui gli bruciano la statua, la impiccano, gli staccano il naso, la vandalizzano ripetutamente. L’albero di Natale nella Galleria Umberto di Napoli al confronto vive in serenità. A Malmo lo odiano, Ibrahimovic. Perché l’hanno amato troppo, e quando lo scorso 27 novembre l’attaccante del Milan, che a Malmo ha cominciato una carriera lunga e fertile nel 1999, ha reso noto l’acquisto del 25% delle quote dell’Hammarby, rivali storici nel campionato svedese, hanno gridato al tradimento. E la statua, eretta sobriamente in suo onore all’esterno dello stadio, è diventato uno sfogatoio pubblico. E’ dedicata a “tutti quelli che non si sentono i benvenuti”, ed attualmente l’utilizzo che se ne fa è ... Leggi la notizia su ilnapolista

