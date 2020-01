Vergogna, tuo figlio ti vede…’: Belen Rodriguez mette la sua farfallina al vento, la reazione di Stefano De Martino [FOTO] (Di giovedì 9 gennaio 2020) Rispunta la farfallina di Belen Rodriguez Qualche giorno fa Belen Rodriguez ha realizzato un nuovo shooting fotografico per un noto fotografo mostrandosi praticamente senza veli. La compagna di Stefano De Martino è coperta solamente da un asciugamano, ha fatto vedere ai follower una parte del suo décolleté e una piccola una porzione della famosa farfallina tatuata sull’inguine. Ricordiamo che quest’ultima aveva fatto girare la testa a gran parte del pubblico in occasione del Festival di Sanremo di qualche anno fa. L’iniziativa della modella argentina hanno accolto la foto in questione con dei commenti molto euforici. Qualcuno l’ha presa per una Dea, mentre qualcun’altro la considera la numero uno. La modella argentina nel mirino degli haters Nonostante abbia ritrovato la felicità al fianco di Stefano De Martino, Belen Rodriguez si è riconfermata regina ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Vergogna, tuo figlio ti vede...': Belen Rodriguez mette la sua farfallina al vento, la reazione di Stefano De Marti… - MilanistaSincer : Abbiamo dato via #Bonucci (l'unico campione avuto) per quel rottame di #Caldara che ora scambiamo con quella PIPPA… - DavideMontagno : @VinceCaroNapoli @GiuseppeConteIT Come hai detto il rispetto è reciprico, e te non ne hai abbasganza per il tuo pae… -