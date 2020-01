Ventola, il doppio ex: «Inter-Atalanta? 60-40…» – VIDEO (Di giovedì 9 gennaio 2020) Ventola si è espresso sulla partita di sabato Inter Atalanta: «Sarà una partita con tante emozioni e occasioni da gol» Ex sia dell’Inter che dell’Atalanta, Nicola Ventola ha parlato del big match di sabato sera, pronosticando equilibrio ed emozioni. «L’Atalanta ha dimostrato che può battere tutti, l’Inter sta benissimo» «L’Inter di Conte a volte è più compatta e sa ripartire bene, gioca in casa, ha alcune probabilità in più. È una partita a mio avviso da 60-40. Gasperini e Conte sono degli allenatori che hanno delle idee e che sanno trsmetterle ai giocatori». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

