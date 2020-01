Venezia: a San Marco molesta i passanti, marocchino denunciato (Di giovedì 9 gennaio 2020) Venezia, 9 gen. (Adnkronos) - Ieri sera poco prima delle 23 a San Marco, nei pressi dell’osteria all’Alba è stato segnalato un soggetto molesto che spintonava i passanti. Prima dell’arrivo della polizia, l'uomo aveva già aggredito una ragazza che si trovava all’interno del locale e lanciato uno sgab Leggi la notizia su liberoquotidiano

albertoangela : Il viaggio tra le #Meraviglie d’Italia continua sabato prossimo! Saliremo sui tetti della Basilica di San Marco a… - comunevenezia : I gondolieri sub in azione a #Venezia per ripulire il rio di san Luca dai rifiuti sommersi - IlSedutomulo : RT @NiccoloZancan: E dopo Piemonte, Valle D’Aosta e Lombardia, il prefetto di Venezia ha proposto al Viminale lo scioglimento del comune di… -