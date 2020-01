Veglia il figlio disabile morto da 9 mesi, ma ritira regolarmente la sua pensione: denunciata (Di giovedì 9 gennaio 2020) Ha Vegliato il figlio 50enne morto, per cause naturali, da nove mesi, e nel frattempo ha ritirato la sua pensione di 900 euro ogni mese. La donna 73nne è stata quindi denunciata dalla Squadra Mobile di Treviso, a conclusione delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica.La vicenda risale allo scorso maggio, quando l’altra figlia della donna, che vive a Milano, non riuscendo a mettersi in contatto con la famiglia e preoccupata per lo stato di salute del fratello, disabile grave, decide di contattare la Polizia e di partire da Milano. Davanti alla porta di casa, insieme agli agenti della Polizia, la figlia fatica a farsi aprire la porta dalla madre. Alla fine, dopo vari tentativi, entra e insieme agli agenti, si trova di fronte una scena agghiacciante: il corpo mummificato del fratello a letto, che poi gli accertamenti medici rivelano deceduto per cause naturali ... Leggi la notizia su huffingtonpost

