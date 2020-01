Vasco Rossi all’ospedale Rizzoli di Bologna rinnova l’appuntamento annuale della star-therapy (Di giovedì 9 gennaio 2020) Vasco Rossi all'ospedale Rizzoli di Bologna incontra tutti i giovani pazienti ricoverati per un pomeriggio all'insegna della leggerezza. Il Blasco è tornato a farsi vedere tra i corridoi del centro per dedicare un sorriso a coloro che sono costretti in un letto d'ospedale, come ormai fa da anni nell'ambito dei progetti legati alla star-therapy. Vasco Rossi al Rizzoli di Bologna Il Kom ha accolto con entusiasmo l'invito del dottor Dario Cirrone, che da 25 sostiene con caparbietà il progetto della star-therapy, nel quale sono coinvolti molti artisti. Racconta Vasco: È importante portare ai bambini un po’ di distrazione, darò a tutti un abbraccio, la sofferenza è terribile, ti fa capire tante cose. Da 25 anni mi ha convinto l’entusiasmo delle idee di Cirrone, quello di portare la gioia dentro un ospedale, e io che dall’ospedale ci sono passato lo so bene quanto conti. In ... Leggi la notizia su optimaitalia

