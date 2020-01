Usa - Si fondono le due associazioni di categoria (Di giovedì 9 gennaio 2020) Le due associazioni statunitensi di rappresentanza del settore automobilistico, Global Automakers e Alliance of Automobile Manufacturers, hanno deciso di fondersi per creare una sola entità denominata Alliance for Automotive Innovation. Presieduta dalla General Motors, avrà il compito di difendere gli interessi di diverse Case automobilistiche, che nel complesso sono responsabili del 99% delle vendite di veicoli leggeri su mercato degli Stati Uniti, e di altri attori della filiera automobilistica.I membri. La Global Automakers rappresentava le filiali statunitensi di numerose Case estere mentre Auto Alliance aveva tra i suoi membri le tre grandi di Detroit (GM, Ford e Fiat Chrysler Automobiles) e le tedesche BMW e Mercedes-Benz. La Toyota faceva parte di entrambe le associazioni. Ora la nuova realtà conta su un parterre ampio e variegato di 40 associati, tra case automobilistiche, ... Leggi la notizia su quattroruote

