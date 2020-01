Usa-Iran, hackerato il sito del dipartimento dell’Agricoltura del Texas: sulla homepage un’immagine di Soleimani (Di giovedì 9 gennaio 2020) Un’immagine stilizzata del volto del generale Qassem Soleimani su sfondo nero. Sotto la scritta “hackerato da un hacker Iraniano”. Questa è diventata per qualche ora la homepage del sito del dipartimento dell’Agricoltura del Texas. La notizia, riportata dall’emittente locale Kxan, è stata confermata in una nota dal ministero dell’Agricoltura texano che ha assicurato che non sono stati hackerati dati del dipartimento e che il problema è stato risolto velocemente. Sull’accaduto stanno indagando le agenzie federali. Si tratta di un attacco simile a quello compiuto contro il sito del Federal Depository Library Program. Il governatore del Texas, il repubblicano Greg Abbott, ha avvertito che è stata rilevata un’impennata di hackeraggi dall’uccisione di Soleimani nel settore pubblico e privato. Attempted cyber attacks from Iran ... Leggi la notizia su open.online

