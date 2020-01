Usa 2020 ed Iran: Donald Trump è trionfante (Di venerdì 10 gennaio 2020) Donald Trump è trionfante. Annuncia la fine della escalation nei confronti dell’Iran. Il tycoon colpendo gli Iraniani ha puntato in Leggi la notizia su laprimapagina

Agenzia_Ansa : Almeno 80 morti. Sarebbe questo un primo bilancio dell'attacco missilistico dell'Iran alle basi usa in Iraq secondo… - Agenzia_Ansa : #Afghanistan, gli #Usa uccidono il comandante dei #talebani in un attacco con un #drone. Morti il mullah Nangyalai… - fattoquotidiano : Alcol e guida, accordo Viminale-Anci per strade più sicure: polizia municipale fuori dalle discoteche e etilometri… -