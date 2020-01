Uomini e Donne, trono classico: DANIELE DAL MORO nuovo tronista, anticipazioni (Di giovedì 9 gennaio 2020) DANIELE Dal MORO, quarto classificato della sedicesima edizione di Grande Fratello, è il nuovo tronista di Uomini e Donne; tramite gli account ufficiali del dating show di Canale 5, è infatti emerso che il ventinovenne – originario di Verona – cercherà nei prossimi mesi l’amore alla corte di Maria De Filippi. Uomini e Donne, anticipazioni: chi è DANIELE Dal MORO DANIELE Dal MORO, il nuovo tronista, è figlio del politico Gian Pietro Dal MORO, attualmente deputato tra le fila del Partito Democratico, ed è diventato noto al pubblico di Canale 5 proprio per via della sua partecipazione al reality show condotto, lo scorso aprile, da Barbara D’Urso. Il ragazzo, imprenditore di professione ma con un passato da modello, ha instaurato nella casa di Cinecittà un rapporto abbastanza conflittuale con Martina Nasoni che ha cercato di approfondire, per capire se potesse ... Leggi la notizia su tvsoap

