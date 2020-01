Uomini e Donne: Daniele Dal Moro è il nuovo tronista (Di giovedì 9 gennaio 2020) Daniele Dal Moro La prima registrazione del 2020 del trono classico di Uomini e Donne è stata accompagnata da una novità: Maria De Filippi ha presentato al pubblico in studio Daniele Dal Moro, il nuovo tronista del dating show pomeridiano di Canale 5. Daniele ha 29 anni e viene da Verona. Figlio del parlamentare Gian Pietro dal Moro, vive da solo da quando aveva 17 anni e inizialmente, per mantenersi, ha svolto la professione di modello. Lo scorso aprile è stato scelto da Barbara D’Urso per prendere parte alla sedicesima edizione di Grande Fratello, reality show dove si è classificato al quarto posto. Una volta uscito dalla casa di Cinecittà, Dal Moro ha cercato di approfondire la conoscenza con Martina Nasoni, la vincitrice del programma, ma il rapporto con lei non è mai decollato. Nella clip di presentazione per Uomini e Donne, Daniele ha sostenuto di essere un ragazzo ... Leggi la notizia su davidemaggio

