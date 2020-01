Uomini & Donne: chi è il nuovo tronista (al posto di Giulio Raselli)? (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il 9 gennaio 2020 sono state effettuate le registrazioni del Trono Classico di Uomini & Donne dedicate alla scelta di Giulio Raselli, che lascerà quindi il posto libero a un nuovo tronista. Dopo diversi mesi di rumors è arrivata la certezza sul nome scelto per sostituirlo: si tratta dell’ex gieffino Daniele Del Moro. Daniele Del Moro nuovo tronista di Uomini & Donne dopo Giulio Raselli Del Moro, 29 anni, non è certo un volto sconosciuto agli affezionati dei programmi Mediaset. Il giovane ha infatti partecipato al Grande Fratello 16. Originario di Verona, Del Moro è nato il 4 luglio 1990 e ha una sorella minore. LEGGI ANCHE: Chi è la compagna di Checco Zalone? Ha lavorato nell’agenzia di pubblicità di famiglia e ha cominciato a vivere da solo a 17 anni. Quando lo si nomina, è necessario specificare che l’esperienza che sta per iniziare nel salotto di Maria De ... Leggi la notizia su cronacasocial

