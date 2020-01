Uno sconfitto del 26 gennaio c’è già e si chiama M5S (Di giovedì 9 gennaio 2020) Vedremo chi sarà a vincere la sfida elettorale del 26 gennaio, anche se prevederne effetti automatici sul governo e sulla durata della legislatura non è facile e (forse) nemmeno sensato. Occorre però ricordare che si vota in due regioni oggi governate dalla sinistra (Emilia Romagna e Calabria), quindi ogni risultato diverso da questo è una vittoria per la destra (e in particolare per Salvini), quand’anche si giungesse a un equilibrato 1-1.Al tempo stesso però va detto con chiarezza che la sfida politicamente più importante è ovviamente quella che si svolge al nord, perché il risultato nella culla storica del Pci e del Movimento cooperativo e sindacale, nonché simbolo del buongoverno amministrativo con bandiera rossa, è di gran lunga più rilevante di quello nella disperata ma pur bellissima terra di ... Leggi la notizia su huffingtonpost

