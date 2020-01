Unione Industriali Napoli, energia pulita per il nuovo mercato elettrico (Di giovedì 9 gennaio 2020) “Il pacchetto energia pulita: l’evoluzione del mercato elettrico”, è il titolo del convegno in programma giovedì 23 gennaio 2020 con inizio alle ore 10.00 a Palazzo Partanna, sede dell’Unione Industriali (piazza dei Martiri 58 Napoli). Con il Clean Energy Package, approvato a maggio 2019, l’Europa ha avviato un insieme di indirizzi di politica energetica che porteranno a un profondo mutamento strutturale del mercato elettrico europeo. Il nuovo puzzle del mercato elettrico obbligherà gli utenti Industriali a un cambiamento radicale delle prassi commerciali e anche i consumatori, organizzati in consorzi all’interno del sistema Confindustria, sono destinati a cambiare la forma organizzativa e i servizi. In questa fase di cambiamento assistiamo a un aumento del gap informativo tra gli operatori del settore e i consumatori Industriali ancora poco reattivi ai cambiamenti in atto. Nel Sistema ... Leggi la notizia su ildenaro

