Una vita anticipazioni: Telmo si sacrifica per amore di Lucia e il matrimonio con Samuel si allontanata (Di giovedì 9 gennaio 2020) Pessime notizie per Samuel: la malattia di Celia ha cambiato tutti i suoi piani e adesso le cose si complicano sempre di più. Come avrete visto infatti nelle ultime puntate di Una vita, Lucia avrebbe voluto far visita a Celia e a Felipe per capire come stessero. Di certo non ha avuto modo, in questo complicato periodo, di pensare alla proposta di matrimonio fatta da Samuel e la cosa è passata in secondo piano. Almeno per lei ma non per Samuel che continua ad aver bisogno di quel denaro più dell’aria da respirare…Che cosa succederà adesso ad Acacias 38? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Una vita in onda domani 10 gennaio 2020. Vediamo le ultime news da Acacias e la trama della prossima puntata: Celia e Felipe sono davvero in fin di vita? UNA vita anticipazioni: LA TRAMA DI DOMANI 10 GENNAIO 2020 Per impedire a Lucia di ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

Mov5Stelle : Il #RedditoDiCittadinanza sta aiutando circa 2 milioni e mezzo di persone in difficoltà. Con questa misura abbiamo… - diMartedi : #Travaglio su #Salvini: 'Dovrebbe imparare una cosa che non ha mai fatto in vita sua: lavorare. Un premier dovrebbe… - FicarraePicone : Quando gli uomini si ricordano di appartenere al regno animale e provano pietà per una vita. ???????? -