Una Vita, anticipazioni spagnole: muore la cattiva Ursula (Di giovedì 9 gennaio 2020) Ursula e Genoveva - Una Vita L’erba cattiva non muore mai, tranne che nel quartiere di Acacias. Lo scorso 31 dicembre, i telespettatori iberici di Una Vita hanno dovuto dire addio alla perfida Ursula Dicenta (Montse Alcoverro). Dopo oltre 1000 episodi in cui è stata autrice di ricatti, delitti e macchinazioni, la donna è stata uccisa da Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e da Israel Becerra (Aleix Melè), due personaggi che il pubblico italiano non ha ancora avuto modo di conoscere. Una Vita anticipazioni spagnole: ecco perché Ursula morirà Prima di fare chiarezza sulle circostanze che hanno portato alla morte di Ursula, è necessario spiegare chi sono Genoveva e Israel: dopo il salto temporale di dieci anni della soap, in onda in Italia entro primavera, la Salmeron è apparsa a calle Acacias come moglie di Samuel Alday (Juan Gareda) e, quando quest’ultimo è stato ucciso, è ... Leggi la notizia su davidemaggio

