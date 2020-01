Un posto al sole anticipazioni: FERRI e MARINA, emergenza… ma poi? (Di giovedì 9 gennaio 2020) Vi mancavano gli intrighi d’affari a Un posto al sole? A partire dalle puntate in onda in questi giorni, i riflettori si concentrano di nuovo sui Cantieri per una storia che coinvolgerà diversi ruoli e che soprattutto farà tornare a interagire due personaggi che negli ultimi mesi si sono “filati poco”, per così dire. Tutto parte con un’improvvisa emergenza che dovrà essere affrontata insieme da Roberto FERRI (Riccardo Polizzy Carbonelli) e MARINA Giordano (Nina Soldano), emergenza che pone un’ombra sul futuro dei Cantieri perché le quote aziendali potrebbero passare a una società che le trame definiscono “poco trasparente”. A questo punto, una MARINA più preoccupata che mai riceverà un’offerta da Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti) e intanto bisognerà capire cosa vorrà fare Valerio Viscardi in merito alla vendita delle proprie ... Leggi la notizia su tvsoap

