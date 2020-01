Un filo di speranza per Filippo: a 8 mesi riceve un trapianto di midollo osseo (Di giovedì 9 gennaio 2020) È ancora presto per dire se questa sia o meno una storia a lieto fine, ma di certo la pagina appena scritta è ben augurante. Nella notte, un bimbo di 8 mesi ha ricevuto un trapianto di midollo, necessario per salvargli la vita. È successo agli Spedali Civili di Brescia e la storia di Filippo è raccontata dai genitori tramite una pagina Facebook. Affetto da una rara malattia genetica La storia di Filippo segue quella del piccolo Alex Maria Montresor, il bimbo malato che l’anno scorso aveva catalizzato l’attenzione dell’opinione pubblica. I due condividono la stessa malattia: linfostiocitosi emofagocitica, una rara malattia genetica curabile solo con un trapianto di midollo. Filippo ha solo 8 mesi e da letteralmente tutta la vita lotta contro questo male. La sua vicenda è raccontata nel dettaglio dalla pagina Un dono per Filippo, dove sotto l’hashtag #Unfilodisperanza i genitori ... Leggi la notizia su thesocialpost

