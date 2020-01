Un farmaco anti-diabete dona speranze contro gli aborti ricorrenti (Di giovedì 9 gennaio 2020) Da un anti-diabete speranze per le donne che faticano a diventare mamme. Chi soffre di aborti ricorrenti potrebbe trarre benefici da una compressa progettata in origine per curare il diabete. Uno studio su 38 volontarie suggerisce che il farmaco sitagliptin aiuti a preparare meglio il rivestimento dell’utero per la gravidanza, favorendo la presenza di particolari cellule staminali. Si ritiene, infatti, che alcune donne che soffrono di aborti spontanei non ne producano a sufficienza e per questo non riescano a portare avanti la gravidanza. Lo studio, pubblicato su ‘EBioMedicine’, è stato condotto dai ricercatori dell’Università di Warwick e finanziato dalla charity Tommy’s. Del gruppo di studio faceva parte anche Cally Cusack, ora madre di due figli. La donna, 29 anni, di Doncaster, aveva sofferto in passato di quattro aborti spontanei e non ha saputo ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

