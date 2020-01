Ultimi sondaggi politico elettorali, a livello nazionale cresce consenso Lega e Pd, in Calabria netta vittoria del centrodestra, l’Emilia Romagna al fotofinish (Di giovedì 9 gennaio 2020) Secondo gli Ultimi sondaggi resi pubblici ieri a Porta a Porta da Bruno Vespa la Lega resta saldamente il primo partito in Italia col 32% dei consensi. L’indagine è stata svolta all’istituto Noto sondaggi nei primi giorni del 2020. Secondo sempre i sondaggi presentanti a Porta a Porta l’altro partito che guadagna posizioni è il Pd che fa registrare un significativo +1% rispetto agli Ultimi sondaggi del 2019. Il Pd si attesta come seconda forza del paese superando il M5S fermo al 17,5% delle intenzioni di voto. I grillini, in una sola settimana, hanno perso lo 0,5% di voti. Bene sempre Fratelli d’Italia che si attesta sempre più sopra il 10% delle intenzioni di voto. Porta a Porta, grazie anche all’aiuto di Noto sondaggi, ha potuto mostrare qual è la situazione nelle due regioni italiane che si apprestano al voto il prossimo 26 gennaio. In Calabria, secondo il ... Leggi la notizia su baritalianews

