Ufo avvistato in Valmalenco: ecco cosa sono questi strani oggetti nel cielo (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il 2020 si sta rivelando un anno davvero ricco di sorprese (non sempre bellissime) e molto, molto anomalo. sono tantissime le notizie sconvolgenti che stanno arrivando da ogni parte del mondo e che lasciano il popolo del web da ogni parte del mondo. A fine anno è stato avvistato un Ufo in Valmalenco e le foto, fornite da una donna anonima, sono autentiche secondo le analisi degli esperti. Ufo a capodanno, ufo tutto l’anno L’Ufo-mania non sembra conoscere riposo e anche nel periodo di vacanza le segnalazioni non sono mancate. Questa volta due navicelle aliene sono state avvistate nei pressi del Valmalenco dove una donna, che ha espresso la volontà di restare nell’anonimato, le ha fotografate. Secondo gli esperti nelle foto sono stati immortalati due esemplari di “mutaforma” e hanno commentato le foto così: «Una donna del posto avvista un oggetto volante non ... Leggi la notizia su velvetgossip

