Ufficiale la tracklist del nuovo album dei Green Day, la band annuncia il prossimo singolo (Di giovedì 9 gennaio 2020) La scorsa settimana il web aveva ospitato un'indiscrezione sul nuovo album dei Green Day. Il sito Green Day Fans aveva svelato che un fan di nome Jason aveva ricevuto una busta contenente l'artwork di Father Of All Motherf***ers e il retro della copertina nella quale compariva la tracklist del disco atteso per il 7 febbraio 2020. Fino alle ultime ore la tracklist non era stata confermata in via Ufficiale, ma proprio dai diretti interessati è arrivata la benedizione con un tweet che rimanda a un articolo pubblicato su Rock Sound. Il nuovo album dei Green Day sarà composto da 10 brani e i primi due sono Father Of All..., e Fire Ready Aim: 01 Father Of All…02 Fire, Ready, Aim03 Oh Yeah!04 Meet Me On The Roof05 I Was A Teenage Teenager06 Stab You In The Heart07 Sugar Youth08 Junkies On A High09 Take The Money And Crawl10 Graffitia Con la conferma della tracklist di Father Of All ... Leggi la notizia su optimaitalia

