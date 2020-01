Uccisione Soleimani, Trump: «Nel mirino c’era l’ambasciata, come a Bengasi» (Di giovedì 9 gennaio 2020) Secondo Donald Trump, nel mirino del generale iraniano Qassem Soleimani, ucciso nel raid Usa, ci sarebbe stata anche l’ambasciata Usa, come a Bengasi, oltre ad altri obiettivi. Il presidente americano ha voluto ricordare il recente assalto alla sede diplomatica americana e ha evocato l’attacco del 2012 al consolato Usa a Bengasi, in cui furono uccisi l’ambasciatore americano in Libia, un agente dei servizi segreti e due marines. Cosa ha detto Trump «Stavano cercando di far esplodere la nostra ambasciata. Le milizie avrebbero potuto prendere ostaggi o uccidere persone se non avessimo agito rapidamente», ha detto il capo della Casa Bianca, definendo quanto fatto a Baghdad «l’anti Bengasi». Poi, parlando con i giornalisti nello studio ovale, ha accusato la speaker della Camera di «difendere un mostro» per via delle sue critiche dopo l’Uccisione di del ... Leggi la notizia su open.online

