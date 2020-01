Tuttosport: il Napoli pensa a Tsimikas (Olympiacos) per sostituire Ghoulam (Di giovedì 9 gennaio 2020) L’avventura di Faouzi Ghoulam a Napoli è ormai ai titoli di coda. L’algerino sembra destinato alla Francia. E il club di De Laurentiis pensa a come sostituirlo. L’alternativa dovrebbe arrivare dalla Grecia. Ma non sarebbe Koutris, il cui nome è finora stato accostato al mercato del Napoli. Scrive Tuttosport: “De Laurentiis vorrebbe prendere anche un esterno sinistro difensivo, anche perché Ghoulam dovrebbe andare a giocare in prestito in Francia, ed il rinforzo dovrebbe arrivare dalla Grecia, precisamente dall’Olympiacos. Ma a differenza di quanto si è erroneamente detto finora, il calciatore non è Leonardo Koutris, bensì, Konstantinos Tsimikas, greco di 23 anni, e titolare della maglia biancorossa con 25 presenze stagionali tra campionato e Champions”. L'articolo Tuttosport: il Napoli pensa a Tsimikas (Olympiacos) per sostituire Ghoulam sembra essere il ... Leggi la notizia su ilnapolista

