Tutto quello che c’è da sapere sull’eclissi di Luna del 10 gennaio (Di giovedì 9 gennaio 2020) (Foto: Frederic J. Brown/ AFP via Getty Images) Ad aprire le danze del 2020, insieme alle Quadrantidi, c’è anche la Luna. Il 10 gennaio, infatti, il nostro satellite diventerà protagonista assoluto dei nostri cieli con una eclissi di penombra. Uno spettacolo che sarà ben visibile dall’Italia, ma anche dall’Europa, Asia e Africa, e che durerà ben 4 ore circa: infatti, come racconta l’Unione astrofili italiani (Uai), l’eclissi comincerà alle 18:07, per raggiungere il picco alle 20:10 e terminare nel giro di un paio d’ore, intorno alle 22:00. Ma cos’è un’eclissi Lunare di penombra? Il fenomeno astronomico si verifica quando il nostro satellite, in fase di piena, transiterà nella parte più esterna del cono d’ombra (cono di penombra, appunto) che la Terra proietta nello Spazio. A differenza di una eclissi totale in cui l’ombra della ... Leggi la notizia su wired

