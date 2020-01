Tutte le celebrità di Hollywood che hanno donato e prestato aiuto all’Australia (Di giovedì 9 gennaio 2020) L’Australia brucia, tutti i vip che hanno prestato aiuto con le donazioni Non c’è tregua per l’Australia che brucia ormai da mesi. Le immagini della devastazione causata dalle fiamme hanno fatto il giro del mondo, mostrando animali in difficoltà e un fenomeno duro a morire. La tragedia dell’Australia non lascia indifferente nessuno, tantomeno le celebrità del mondo dello spettacolo che hanno deciso di contribuire con una donazione in denaro. 25 morti, 10 milioni di ettari distrutti e 1400 abitazioni in cenere, per non parlare degli animali morti (un miliardo, molti dei quali in via d’estinzione): numeri terrificanti che hanno contraddistinto l’Australia degli ultimi mesi. Oltre 180 persone arrestate per aver provocato gli incendi: nel Queensland il 70 per cento dei sospettati è minorenne L’Australia brucia, intervengono i vip: le donazioni In ... Leggi la notizia su tpi

Bodyartsljp : RT @lullydirection: La differenza tra Harry Styles e tutte le altre celebrità è racchiusa in questa foto. TPWK - hssweetcreature : RT @lullydirection: La differenza tra Harry Styles e tutte le altre celebrità è racchiusa in questa foto. TPWK - sox1dh : RT @lullydirection: La differenza tra Harry Styles e tutte le altre celebrità è racchiusa in questa foto. TPWK -