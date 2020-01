Troppo vulnerabili i Samsung Galaxy? Ricatto alle celebrità possibile (Di giovedì 9 gennaio 2020) Possono pure preoccuparsi attori, cantanti e altre celebrità in possesso di un Samsung Galaxy, pure di punta. Secondo quanto trapelato nelle ultime ore da fonti sudcoreane e pure riportato da Gizmochina, personaggi famosi sarebbero il principale bersaglio di hacker che, dopo essere entrati in possesso di preziosi dati sensibili, potrebbero ricattarli. Ricostruiamo i primi dettagli del pericolo ora di scena. Gli esperti avrebbero sottolineato come, in Sud Corea in modo particolare, delle celebrità dello star system sarebbero potenzialmente attaccabili da hacker appunto. Questi ultimi sarebbero entrati in possesso dei dati condivisi sui telefoni delle malcapitate vittime, ossia foto personali ma anche contenuti di mail e messaggi importanti. Non a caso, proprio tutti i destinatari del potenziale attacco userebbero un Samsung Galaxy della serie S, dunque di sicuro anche i recenti ... Leggi la notizia su optimaitalia

wordweb81 : Troppo vulnerabili i #SamsungGalaxy? Ricatto alle celebrità possibile - OptiMagazine : Troppo vulnerabili i #SamsungGalaxy? Ricatto alle celebrità possibile - Joker__Reloaded : @GeopoliticalCen I B-52 funzionano solo hai totale superiorità aerea, altrimenti sono inutili perché troppo vulnerabili. -