Treviso, anziana nasconde in casa il cadavere del figlio disabile: trovato mummificato (Di giovedì 9 gennaio 2020) Storia raccapricciante, quella ambientata a Treviso. Si tratta di un caso di truffa ai danni dello Stato, e di occultamento di cadavere, perpetrato da una signora anziana che, per diversi mesi, ha tenuto il figlio morto in casa. Gli ultimi sviluppi della vicenda sono arrivati oggi, ma l’accaduto risale in realtà al 2018. Nel trevisano, … L'articolo Treviso, anziana nasconde in casa il cadavere del figlio disabile: trovato mummificato proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

