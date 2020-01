Toyota costruirà una smart city alle pendici del Monte Fuji (Di venerdì 10 gennaio 2020) Verrà costruita alle falde del Monte Fuji, in Giappone, l'innovativa smart city che Toyota ha annunciato di voler realizzare. Si tratta, stando a quanto dichiarato dal presidente dell'azienda nipponica, Akio Toyoda, nel corso della presentazione ufficiale al Ces negli Stati Uniti, di un vero e proprio centro che ospiterà circa duemila abitanti - per lo più ricercatori, ingegneri e sviluppatori - che si occuperanno di sperimentare e collaudare una serie di nuove tecnologie, tra cui l'intelligenza artificiale, la mobilità umana, la robotica, la scienza dei materiali, l'energia sostenibile e l'autonomia in un ambiente controllato. I dipendenti di Toyota (e generalmente i curiosi della tecnologia) sono stati invitati a trasferirsi in questo "laboratorio vivente" come soggetti di test a tempo pieno, con l'obiettivo finale di determinare il futuro dell'industria ... Leggi la notizia su agi

