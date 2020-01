Torino-Genoa in tv oggi, Coppa Italia 2020: orario d’inizio, programma, streaming, formazioni (Di giovedì 9 gennaio 2020) Torna in scena oggi la Coppa Italia con la prima sfida degli ottavi di finale che vede contrapposte Torino e Genoa. Dopo un dicembre difficile, gli amaranto hanno rilanciato le proprie ambizioni in Serie A vincendo 0-2 in casa della Roma grazie a una doppietta di Belotti. Anche i liguri, ad ogni modo, hanno iniziato nel migliore dei modi il nuovo anno, ritrovando, contro il Sassuolo, un successo che in campionato mancava dal 26 ottobre. Si prospetta, dunque, un incontro molto equilibrato, con il Toro che avrà dalla sua i favori del pronostico per via del fattore campo e di una rosa, nel complesso, superiore. Nell’unico precedente stagionale, inoltre, furono proprio i piemontesi a spuntarla, peraltro sul campo del sodalizio del capoluogo ligure, per 0-1. Il fischio d’inizio, allo stadio Olimpico di Torino, è atteso per le ore 21.15. La gara, oltretutto, verrà trasmessa in ... Leggi la notizia su oasport

